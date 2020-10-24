شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد يترأس غرفة عمليات متابعة مرشحى الحزب بانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، غرفة عمليات متابعة مرشحي الحزب بانتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية، في المقر الرئيسي بالدقي. وتتشكل اللجنة برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، وعضوية كل من، الكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، والكاتب الصحفي طارق تهامي، عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشيوخ. وأكد رئيس الوفد، أنه يتابع عن كثب مرشحي الحزب في جميع المحافظات، ويحرص على التواصل المستمر معهم من خلال السكرتير العام، وأنه في حالة رصد أي عقبة أو مشكلة لمشرحي الوفد على مستوى الجمهورية يقوم الحزب بالتدخل على الفور لحلها، مؤكدًا أن غرفة العمليات مستمرة في عملها حتى إعلان نتائج الانتخابات النهائية.

تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، "الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، ومخصص لها 284 مقعدا، بينها 142 بالنظام الفردي و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 فردي و284 بالقائمة يشتملون على 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا منهم 348 امرأة. Advertisements وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 1و40 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة، بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم في 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم في 923 لجنة فرعية في محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم في 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألفا و315 ناخبا يدلون بأصواتهم في 75 لجنة فرعية بالوادي الجديد. وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا في 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 ألفا و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا على 1099 لجنة فرعية، وفى أسيوط يدلى 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبا بأصواتهم داخل 636 لجنة فرعية، وفى سوهاج يدلى 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخبين بأصواتهم فى 1081 لجنة فرعية. كما تم توزيع 2 مليون و26 ألفا و994 ناخبا على 670 لجنة فرعية في محافظة قنا، بينما يدلى ما يقرب من 833 ألفا و557 ناخبا بأصواتهم في 201 لجنة فرعية بالأقصر، ويدلى نحو مليون و39 ألفا و51 ناخبا بأصواتهم فى 373 لجنة فرعية بأسوان، وفى محافظة البحر الأحمر يدلى 292 ألفا و508 ناخبين بأصواتهم في 109 لجان فرعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوفد يترأس غرفة عمليات متابعة مرشحى الحزب بانتخابات مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.