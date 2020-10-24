شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهوري يبدأ متابعة انتخابات «النواب» عبر غرفة عملياته المركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت غرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري، أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت الجولة الأولى من مرحلتها الأولى في الداخل صباح اليوم السبت، وتستمر غرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري في الانعقاد على مدار اليوم وغداً داخل مقر الحزب الرئيسي بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.

ومن جانبه قال أحمد الألفي، أمين التنظيم بالحزب إن غرفة العمليات ستظل منعقدة لمتابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تعود لمتابعة إجراءات الجولة الثانية حال خوض أي من مرشحي الحزب جولة الإعادة.

وأضاف «الألفي» في تصريحه، قائلاً:" إن غرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري تعتمد في متابعتها لسير العملية الانتخابية على مندوبي الحزب ومرشحيه في مختلف الدوائر التي ينافس فيها الحزب، سواء بنظام الفردي أو القائمة، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالحزب على التكنولوجيا الحديثة، والتواصل مع المندوبين عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس».

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وأكد «الألفي» أن لحزب الشعب الجمهوري عدد كبير من المرشحين، خلال انتخابات مجلس النواب المقررة على مستوى الجمهورية بمرحلتيها، حيث تضم القائمة الوطنية من أجل مصر عددا من أعضاء حزب الشعب الجمهوري فضلا عن مرشحي الحزب الذين يخوضون السباق الانتخابي بنظام الفردي.