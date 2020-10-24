شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الناخبات بالجيزة للمشاركة فى انتخابات النواب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدرسة أنس ابن مالك الابتدائية فى الجيزة توافدا كثيفا من الناخبات للإدلاء بأصواتهن فى اليوم الأول لانتخابات النواب 2020، حيث احتشدن فى طوابير طويلة أمام لجان المدرسة.

كما تنوع الحضور ما بين كبار السن والشباب وكان للمرأة تواجد فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ومختلف الفئات العمرية.

وفى الجيزة، يصوت 5 ملايين و689 ألف ناخب، بـ 1046 لجنة فرعية موزعة بــ12 دائرة، لاختيار 25 نائبا "فرديًا" و23 نائبا "قائمة".

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وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، فى 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.