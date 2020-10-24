شكرا لقرائتكم خبر عن "تنسيقية الأحزاب": تمكين المرأة يحفز نساء مصر على المشاركة مبكرا بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لمرة أخرى تثبت المرأة والفتاة المصرية قدرتها على إثبات تواجدها الفعال سواء داخل المجلس أو خارجة فى طابور الناخبين، متابعة: "كررت نساء مصر، الصورة المعتادة لهن، وهن يجسدن حب الوطن وتمسكهن بحقهن فى اختيار من يمثلهن في البرلمان، وكان تواجد النساء أمام اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ منذ الدقائق الأولى للتصويت خير دليل على ذلك".

وأضافت غرفة العمليات، أنه لعل تمكين المرأة الذى تنتهجه الدولة المصرية، هو ما يحفز النساء على المشاركة المبكرة، مشيرة إلى أن فتيات مصر هم قوتها وإرادتها الحرة فى نموذج حى للتمكين والرغبة فى المزيد من التمكين.

تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ومخصص لها 284 مقعدا، بينهم 142 بالنظام الفردى و142 بنظام القائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحًا بينهم 1879 فردى و284 بالقائمة، بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

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وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليون و472 ألف و778 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة، بينهم 4 ملايين و67 ألف و901 ناخب يدلون بأصواتهم فى 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألف و970 ناخبا بأصواتهم في 923 لجنة فرعية في محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم في 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخب يدلون بأصواتهم في 75 لجنة فرعية بالوادي الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 ألاف و229 ناخبا في 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 ألف و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألف و575 ناخبا على 1099 لجنة فرعية، وفى أسيوط يدلى 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبا بأصواتهم داخل 636 لجنة فرعية، وفى سوهاج يدلى 3 ملايين و74 ألف و205 ناخب بأصواتهم فى 1081 لجنة فرعية.

كما تم توزيع 2 مليون و26 ألف و994 ناخبا على 670 لجنة فرعية في محافظة قنا، بينما يدلى ما يقرب من 833 ألف و557 ناخبا بأصواتهم في 201 لجنة فرعية بالأقصر، ويدلى نحو مليونا و39 ألفا و51 ناخبا بأصواتهم فى 373 لجنة فرعية بأسوان، وفى محافظة البحر الأحمر يدلى 292 ألف و508 ناخبا بأصواتهم في 109 لجنة فرعية.