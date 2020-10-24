شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تنسيقية شباب الأحزاب تؤكد انتظام العملية الانتخابية بالواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتظام العملية الانتخابية فى مركز ومدينة الواحات البحرية، مضيفة أن عدد اللجان الانتخابية فى مركز ومدينة الواحات البحرية 9، لجان انتخابية فى مختلف قرى وأنحاء المدينة.

وأضافت غرفة العمليات أن محافظة الجيزة قد أنهت استعداداتها لانتخابات مجلس النواب، التى انطلقت صباح اليوم، السبت، وتستمر على مدار يومين، فضلا عن تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة، وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأنه جرى استقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزا انتخابيا بالمدارس ومراكز الشباب.

ولفتت غرفة العمليات، إلى أن الاستعدادات شملت في محيط المدارس واللجان والمقرات الانتخابية بمدينة الواحات البحرية، تركيب مظلات للوقاية من أشعة الشمس، وأماكن استراحة لكبار السن والمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط جميع اللجان وتعقيم اللجان ومراجعة الإنارة ودورات مياه وعمل مظلات أمام المدارس، مشيرة إلى ان مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب نظموا من قبل ندوة بعنوان "المشاركة حق وواجب وطني .. مجلس نواب 2020" استضافتها كبار العائلات فى قرية القصر بالواحات البحرية، بحضور عدد كبير من المواطنين، وشدد الحضور على أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية مؤكدين أنها واجب على كل مواطن لأن إتمام الاستحقاقات الانتخابية من شأنها إرساء دعائم الديمقراطية ودعم الاستقرار وخطة الدولة في التنمية الشاملة. Advertisements

تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا 142 بينهم بالنظام فردى و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم فى 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم فى 923 لجنة فرعية فى محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم فى 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 75 لجنة فرعية بالوادى الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا فى 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 وألفا و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا.