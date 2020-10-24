ناشر يطلع الخارجية الكوبية على مستجدات الأوضاع في اليمن

السبت 24 أكتوبر 2020

بحث سفير اليمن في هافانا محمد ناشر اليوم مع مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الكوبية هيكتور ايغارسا عدد من قضايا التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.



واطلع السفير المسؤول الكوبي على تطورات الاوضاع على الساحة المحلية والدولية بما في ذلك استمرار التصعيد العسكري والقصف العشوائي لمليشيا الحوثي الانقلابية وعدم تجاوبها مع دعوات المجتمع الدولي بوقف الحرب وتحقيق السلام وفقا لمخرجات الحوار الوطني وقرارات المجتمع الدولي وعلى رأسها القرار ٢٢١٦.

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وتطرق الى تصريحات النظام الإيراني المارق بتاريخ ١٧ أكتوبر الجاري، بارسال "سفيرا" له الى صنعاء.. مؤكدا أن استمرار النظام الإيراني بدعم مليشيات الانقلاب الحوثي تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلسي الامن رقمي ٢٢١٦ و٢٠١٥.

ونوه بموقف كوبا الثابت والداعم لليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام في اليمن.. مثمنا دعم كوبا لبلادنا في المجال السياسي والتعليمي والثقافي المقدم لبلادنا خلال هذه المرحلة.

من جهته، أكد المسئول الكوبي موقف بلاده تجاه اليمن ودعمها للحكومة الشرعية وللجهود المتصلة بوقف الحرب وإحلال السلام.