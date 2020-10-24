وزير الخارجية الأمريكي يدعو أرمينيا وأذربيجان إلى "إنهاء أعمال العنف وحماية المدنيين

السبت 24 أكتوبر 2020

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، أرمينيا وأذربيجان إلى "إنهاء أعمال العنف وحماية المدنيين" في إقليم ناغورني قره باغ.



دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، أرمينيا وأذربيجان إلى "إنهاء أعمال العنف وحماية المدنيين" في إقليم ناغورني قره باغ.

والتقى بومبيو بشكل منفصل نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف ثم الأرميني زهراب مناتساكانيان في مقر وزارة الخارجية بواشنطن. ولم يحدث لقاء ثلاثي.

وقالت الخارجية الأمريكية إن بومبيو "شدد على ضرورة إنهاء أعمال العنف وحماية المدنيين في الإقليم الذي يشهد قتالا دمويا منذ ثلاثة أسابيع".

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وكرر بومبيو التعبير عن رغبة بلده في حل النزاع "دون اللجوء إلى القوة أو التهديد باستعمالها، (وعبر احترام) وحدة الأراضي والحق في المساواة وتقرير المصير".

من جهته، اتّهم مناتساكانيان باكو بالتسبّب في العنف وتركيا بالتورّط مباشرةً في النزاع "عبر الدعم التقني العسكري وإرسال إرهابيين عسكريين إلى المنطقة.

وكثّفت الولايات المتحدة، على غرار روسيا، الدعوات إلى وقف إطلاق النار في الإقليم.

وتواجه تركيا اتهامات بإرسال مرتزقة موالين لها من سوريا للقتال إلى جانب الأذريين، وهو ما تنفيه باكو، فيما يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 119 من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المنتشرين في قره باغ، على الأقل منذ بداية المواجهات الأخيرة.

وتمد تركيا بحسب تقارير دولية أذربيجان بطائرات "بايراكتار "TB2 المسيرة، وبحسب خبراء فإن غالبية الأشرطة التي يوزعها وينشرها الجيش الآذري لعمليات القصف في الإقليم تم تصويرها بواسطة هذا النوع من الطائرات.