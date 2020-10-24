شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 4 وفيات و695 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم السبت تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19-"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى .744

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 695 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 120 ألف حالة و 927 .

وأشار المتحدث إلى وجود 123 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 670 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 112 ألفا و110 حالات.