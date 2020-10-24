شكرا لقرائتكم خبر عن 963 قتيلاً أرمينيًا في صراع ناجورونو قرة باغ والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الدفاع في إقليم ناجورنو قرة باغ ، اليوم السبت إن عدد الجنود الأرمن الذين قتلوا في أحدث اشتباكات بالمنطقة ارتفع بواقع 36 جنديا ليصل العدد الإجمالي إلى 963 قتيلا.

وقلص انهيار اتفاقي هدنة بوساطة روسية آمال التوصل لنهاية سريعة للقتال في الإقليم الانفصالي الواقع في أراضي أذربيجان ويسيطر عليه الأرمن.