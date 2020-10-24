مسلحون يسلبون صاحب مكتب للعقار ويصيبونه بطعنات سكين شمال شرق بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بقيام مسلحين بتسليب صاحب مكتب للعقار ويصيبونه بطعنات سكين شمال شرق بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة أقدمت، اليوم، على تسليب صاحب مكتب للعقار مبلغ قدره ٦٨ مليون دينار عراقي، في منطقة حي أور شمال شرق بغداد".
وأضاف أن "المسلحين أقدموا على إصابة صاحب مكتب العقار بطعنات سكين، ولاذوا بالفرار".
وأضاف أن "المسلحين أقدموا على إصابة صاحب مكتب العقار بطعنات سكين، ولاذوا بالفرار".
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