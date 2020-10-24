الحلبوسي يعلن استمرار الجلسة لحين اتمام التصويت على اكمال الدوائر الانتخابية

اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، عن استمرار جلسة مجلس النواب. وقال الحلبوسي خلال جلسة اليوم، ان "جلسة مجلس النواب مستمرة لحين اتمام التصويت على اكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب".



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