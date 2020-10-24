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التطبيعية تُخيّر مدرب السماوة بين التدريب أو العمل الإداري

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2020-10-24 | 14:18

التطبيعية تُخيّر مدرب السماوة بين التدريب أو العمل الإداري

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خيرت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، المدرب غالب عبد الحسين بين التدريب والعمل الإداري.
وذكرت التطبيعية في بيان أنه "استنادًا للنظام الداخلي للهيأة التطبيعية الذي ينص على عدم الجمع بين الجانبين الفني والإداري، وحسب القياس القانوني".

وأوضحت ان "الهيأة التطبيعية ابلغت مدرب فريق السماوة، غالب عبد الحسين، بالاختيار بين العمل الإداري والتدريب، كونه عضوا في الهيأة الإدارية لنادي السماوة، ومدربا لفريقها الكروي المشارك في دوري الكرة الممتاز ٢٠٢٠-٢٠٢١".

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