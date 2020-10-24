2020-10-24 | 14:18
255 مشاهدة
خيرت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، المدرب غالب عبد الحسين بين التدريب والعمل الإداري.
وأوضحت ان "الهيأة التطبيعية ابلغت مدرب فريق السماوة، غالب عبد الحسين، بالاختيار بين العمل الإداري والتدريب، كونه عضوا في الهيأة الإدارية لنادي السماوة، ومدربا لفريقها الكروي المشارك في دوري الكرة الممتاز ٢٠٢٠-٢٠٢١".
كانت هذه تفاصيل خبر التطبيعية تُخيّر مدرب السماوة بين التدريب أو العمل الإداري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.