البرلمان ينهي القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي

انهى مجلس النواب، السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أنهى خلال جلسته، اليوم، القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي". وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم السبت، جلسته برئاسة محمد الحلبوسي بحضور 170 نائباً.





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