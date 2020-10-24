اللجنة الخاصة بأمن العراق تناقش حماية مقار البعثات الأجنبية

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مستشار الأمن القومي ترأس، اليوم، اجتماعاً للجنة الخاصة بأمن العراق".

وأضاف أن "أعضاء اللجنة استعرضوا ما توصلت اليه من معلومات ونتائج مهمة، فيما يخص عملها، على ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي"، مبيناً أن "الأعرجي ناقش مع أعضاء اللجنة، السبل الكفيلة بالحفاظ على أمن مؤسسات الدولة وحماية مقار البعثات الأجنبية".



وأكد الأعضاء بحسب البيان، على "تأدية المهمة الموكلة اليهم بكل مهنية وحياد، بما يعزز أمن العراق، وستقدّم اللجنة تقريرها ضمن المدة المحددة لها".