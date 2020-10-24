اخبار العالم

اللجنة الخاصة بأمن العراق تناقش حماية مقار البعثات الأجنبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ناقشت اللجنة الخاصة بأمن العراق، السبت، الحفاظ على أمن مؤسسات الدولة وحماية مقار البعثات الأجنبية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مستشار الأمن القومي ترأس، اليوم، اجتماعاً للجنة الخاصة بأمن العراق".

وأضاف أن "أعضاء اللجنة استعرضوا ما توصلت اليه من معلومات ونتائج مهمة، فيما يخص عملها، على ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي"، مبيناً أن "الأعرجي ناقش مع أعضاء اللجنة، السبل الكفيلة بالحفاظ على أمن مؤسسات الدولة وحماية مقار البعثات الأجنبية".


وأكد الأعضاء بحسب البيان، على "تأدية المهمة الموكلة اليهم بكل مهنية وحياد، بما يعزز أمن العراق، وستقدّم اللجنة تقريرها ضمن المدة المحددة لها".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الخاصة بأمن العراق تناقش حماية مقار البعثات الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا