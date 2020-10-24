ناقشت اللجنة الخاصة بأمن العراق، السبت، الحفاظ على أمن مؤسسات الدولة وحماية مقار البعثات الأجنبية.
وأضاف أن "أعضاء اللجنة استعرضوا ما توصلت اليه من معلومات ونتائج مهمة، فيما يخص عملها، على ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي"، مبيناً أن "الأعرجي ناقش مع أعضاء اللجنة، السبل الكفيلة بالحفاظ على أمن مؤسسات الدولة وحماية مقار البعثات الأجنبية".
وأكد الأعضاء بحسب البيان، على "تأدية المهمة الموكلة اليهم بكل مهنية وحياد، بما يعزز أمن العراق، وستقدّم اللجنة تقريرها ضمن المدة المحددة لها".
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الخاصة بأمن العراق تناقش حماية مقار البعثات الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.