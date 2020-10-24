تأجيل فقرة الدوائر الانتخابية بجلسة البرلمان لحين انتهاء اللجنة القانونية اجتماعها مع رؤساء الكتل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إنه تقرر "تأجيل فقرة الدوائر الانتخابية بجلسة البرلمان". واضاف ان التاجيل يأتي "لحين انتهاء اللجنة القانونية اجتماعها مع رؤساء الكتل".

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