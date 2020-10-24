مجلس النواب يعقد جلسته الـ 12 برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الثانية عشر من الفصل التشريعي الحالي برئاسة الحلبوسي.
وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس المجلس افتتح اعمال الجلسة الثانية عسر من الفصل التشريعي الحالي".
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