برلمان الصومال يمنحها الثقة.. حكومة الـ70 في مهمة لـ90 يوما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صوت البرلمان الصومالي، السبت، بأغلبية ساحقة على تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامج عملها الذي تقدم به رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

وأعلن رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، تصويت جميع النواب الحاضرين على منح الثقة للحكومة الجديدة البالغ عددهم 188 نائبا من أصل 275 نائبا ولم يعترض أحد أو يمتنع عن التصويت.



وقال شيخ عبدالرحمن في كلمة مقتضبة: "تنظيم الانتخابات وفق الاتفاق السياسي المبرم بين الحكومة والولايات يشكل الأولوية للحكومة الجديدة".

بدوره، أكد رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في كلمة له أمام البرلمان، أن برنامج العمل الحكومي سيركز على على تنظيم الانتخابات، وتعزيز الأمن العام، ومكافحة الإرهاب، ومحاربة الفساد وتنمية الاقتصاد وحماية حقوق الإنسان، والتصدي للانتهاكات ضد النساء والأطفال .

Advertisements

وأدى أعضاء مجلس الوزراء الجدد البالغ عددهم 70 عضوا ما بين وزير ونائب وزير ووزير دولة اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا في البلاد باشي يوسف أحمد.

والإثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي تشكيلته الحكومية التي تعد أحد أوسع الحكومات بعد فراغ حكومي استمر لثلاثة أشهر منذ إطاحة فرماجو برئيس الوزراء السابق حسن علي خيري عبر البرلمان في يوليو/تموز الماضي اثر خلاف سياسي بينهما.

ويتقدم الوجوه القديمة نائب رئيس الوزراء مهدي غوليد خضر وزير المالية، عبدالرحمن دعالي بيله وزير الخارجية، السفير أحمد عيسي عود وزير الدستور، أحمد جامع وزير التخطيط.



وعين الرئيس محمد عبدالله فرماجو المهندس محمد حسين روبلي رئيسا لوزراء الصومال في 17 من سبتمبر/ أيلول الماضي .