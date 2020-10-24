وأد الإيزيديات.. فتح مقبرة جماعية يُحيي مأساة "سنجار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعاد أهالي سنجار شمالي العراق، السبت، فتح مقبرة لنساء إيزيديات دفنهن تنظيم داعش الإرهابي أحياء خلال سيطرته على المنطقة منذ يونيو 2014.

وجرى افتتاح مقبرة الأمهات الإيزيديات في مقبرة الصولاغ بقضاء سنجار، موطن تلك الطائفة بحضور رسمي وشعبي لأهالي الضحايا .



وتضم المقبرة 80 امرأة إيزيدية أغلبهن من قرية كوجو في أطراف القضاء؛ حيث اختطفهن تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت المديرية العامة للشؤون الأيزيدية، قد كشفت في وقت سابق، أن عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الآن، 71 مقبرة، إضافة إلى عشرات من مواقع المقابر الفردية.





وقال إمام إبراهيم، المتحدث باسم البيت الإيزيدي في قضاء سنجار، في حديث لـ"العين الاخبارية"، إن "تلك المقبرة هي واحدة من الشواهد الحية على بشاعة ما تعرض له المكون من ظلم وقتل وحملات إبادة جماعية على أيدي عناصر داعش الإرهابي".

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وأضاف: "في الأيام المقبلة سنعمل على فتح مقابر أخرى لضحايا قتلهم التنظيم الإرهابي في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى"، مطالباً توجيه دعوة لكافة أهالي الضحايا لحضور فتح المقابر الجماعية .





ويشكل قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق، معقلا للأقلية الإيزيدية في هذا البلد العربي.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد سيطر على سنجار في صيف 2014، مخلفا آلاف القتلى من النساء والرجال والأطفال، فضلا عن نزوح أكثر من 360 ألف إيزيدي.





وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر، عمليات أمنية لملاحقة بقايا تنظيم داعش التي بدأت تنشط منذ شهور في المناطق الحدودية بين المحافظات التي غالبا ما تكون غير مستقرة أمنياً.