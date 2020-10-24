صحيفة:  واصلت الإمارات مبادراتها الخيرة وحملاتها الإنسانية لتحسين الصحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، إنه رغم تحديات جائحة كورونا، واصلت الإمارات مبادراتها الخيرة وحملاتها الإنسانية لتحسين الصحة وجودة الحياة لملايين البشر عبر العالم، بحمايتهم من الأمراض، ومنها مرض شلل الأطفال.



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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365"، أنه وفي إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستئصال المرض الذي يهدد مستقبل الصغار الأبرياء، تمكنت الإمارات بإسهاماتها النبيلة، من الوصول لملايين الأطفال في المناطق النائية بمختلف دول العالم، لمنحهم التطعيم اللازم والضروري للقضاء على المرض ..وهي من أولى الدول التي تتغلب على تحديات "كوفيد - 19"، وتستأنف التطعيم من خلال حملتها الناجحة في باكستان.

وأشارت إلى أنه وبحلول اليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يصادف 24 أكتوبر، تكون الإمارات قد نجحت في تطعيم 86 مليون طفل في شتى مناطق باكستان بـ 483 مليون جرعة تطعيم، في إطار برنامج المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، الذي انطلق بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي خصص أكثر من 250 مليون دولار لدعم الجهود الدولية للقضاء على شلل الأطفال.

وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن ذلك يعكس التزاماً سامياً بمد يد العون للمجتمعات الأكثر فقراً وافتقاراً للخدمات الصحية، لإنقاذ ملايين الصغار والكبار من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، لينعموا بحياة صحية وكريمة.