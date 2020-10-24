الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بردع إيران عن التدخل في انتخابات الرئاسة وتقويض الديمقراطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بردع إيران عن التدخل في انتخابات الرئاسة وتقويض الديمقراطية



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة عبر "تويتر": لن ندع المحاولات الإيرانية للتدخل في انتخاباتنا تقوض مسيرة الديمقراطية، ولن نتسامح مع التدخل الأجنبي في انتخاباتنا، بكل الأدوات المتاحة لنا لاستهداف أولئك الذين يحاولون التدخل في عمليتنا الديمقراطية".

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الخميس، حزمة عقوبات جديدة على كيانات إيرانية، وقيادات في مليشيا حزب الله اللبناني.

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وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات تشمل 3 كيانات إيرانية، وقياديين اثنين بمليشيا حزب الله اللبنانية، والسفير الإيراني لدى العراق.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى أن القياديين بمليشيا حزب الله، اللذين شملتهما العقوبات، مسؤولان عن تنفيذ أجندة إرهابية تهدد مصالح الولايات المتحدة وشركاءها في جميع أنحاء العالم.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، فإن الإجراءات تمت بموجب الأمر التنفيذي 13848 لجهودهم في نشر معلومات مضللة وتقويض انتخاباتنا.

وأضافت الوزارة أن "النظام الإيراني استخدم لفترة طويلة جدا آلة الدعاية الحكومية الخاصة به للكذب على الشعب الإيراني وتأجيج نيران الكراهية ضد الولايات المتحدة".

وتابعت "نشرت إيران الآن بعض الدعاية، في محاولة لتقويض الانتخابات في الولايات المتحدة. وشاركت الكيانات الخمسة المُحددة فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020".