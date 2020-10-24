"صفر" وفيات بكورونا و1826 حالة شفاء جديدة بالإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 124,404 فحوصات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

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وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1.491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 123.764 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

كما أكدت الوزارة شفاء 1.826 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي المتعافين 116.894، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.