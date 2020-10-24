شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 16521 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت روسيا 16521 إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، وذلك بعدما سجلت مستوى قياسياً تجاوز 17300 حالة في اليوم السابق.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في روسيا إلى مليون و497167 حالة. وقالت السلطات إن 296 شخصاً توفوا بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 25821، وفقاً لوكالة "رويترز". Advertisements على جانب آخر، أعلنت البرازيل تسجيل 30026 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وكشفت وزارة الصحة البرازيلية أيضاً عن تسجيل 571 حالة وفاة جراء الفيروس. ووفق بيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل أكثر من 5.3 مليون إصابة بالفيروس و156471 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

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