"حلق شعرها وحاجبيها".. ربة منزل تتهم زوجها بتعذيبها في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:
حررت ربة منزل بقرية ميت رومي بدكرنس في الدقهلية، اليوم السبت، بلاغًا اتهمت فيه زوجها بتعذيبها وحلق شعرها وحاجبيها بشفرة موس.
وأضافت الزوجة، أنه أجبرها للتوقيع على إيصالات أمانة وأوراق بالتنازل عن حقوقها الشرعية، واستولى على قرطها الذهبي بسبب الخلافات الزوجية.
وكان اللواء رأفت الفقي مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بتحرير"سامية.ط.ش"، ٤٠ عامًا، ممرضة محضرًا ضد زوجها "عاطف. س"، ٥٠ عامًا، بالاعتداء عليها بالضرب بخرطوم وإصابتها بكدمات.
وقالت الشاكية فى بلاغها أنه حلق شعر رأسها وحاجبيها بشفرة موس وأجبرها للتوقيع على ١١ إيصال أمانة، وورقتين بتنازلها عن حقوقها الشرعية، واستولى على قرطها الذهبي.
باستصدار إذن النيابة العامة، انتقلت قوة بقيادة المقدم عصام القشلان، رئيس مباحث دكرنس، وجرى ضبط الزوج الذي اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تأديبها لشكه فى سلوكها.
حرر عن ذلك المحضر رقم ١٤٥٠٥ جنح مركز شرطة دكرنس لسنة 2020 وبالعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات قررت عرض الزوجة على الطب الشرعى لبيان ما بها من إصابات، والتحفظ على إيصالات الأمانة والورقتين.
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