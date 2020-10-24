حزنًا على فراق زوجته.. انتحار نجار شنقًا في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، على جثة نجار؛ مشنوقًا داخل مسكنه بالقنايات، وتبين انتحاره حزنًا على فراق زوجته التي غادرت المنزل.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو عبدالرؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالعثور على جثة نجار 32 عامًا، مشنوقًا داخل مسكنه بالقنايات.

وتبين من التحريات الأولية، وجود خلافات زوجية بين المتوفي وزوجته، والتي تركت منزل الزوجية قبل أسبوعين، فيما دخل الزوج في عزلة لمدة يومين، قبل العثور عليه وقد انتحر شنقًا فجر اليوم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.