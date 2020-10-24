المستشار العلمي للحكومة الفرنسيّة : المعركة ضدّ "كورونا" ستكون طويلة جدًّا

قال المستشار العلمي للحكومة الفرنسية، آرنو فونتانيه الجمعة، إن فيروس كورونا ينتشر بسرعة أكبر مما كان عليه خلال تفشي المرض للمرة الأولى في الربيع، في واحد من أشد التحذيرات حتى الآن من نطاق إنتشار المرض مرة أخرى في أوروبا.
وذكر فونتانيه وهو عالم في مجال الأوبئة لقناة "بي.ام.اف" التلفزيونية: "الفيروس ينتشر بسرعة أكبر، عادت الجائحة للظهور في أوت"، مضيفا أن المعركة ضد المرض ستكون "طويلة جدا".
وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر المستشار العلمي للحكومة الفرنسيّة : المعركة ضدّ "كورونا" ستكون طويلة جدًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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