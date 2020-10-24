أصدرت الوكالة الأمريكية للأدوية أمس الخميس، ترخيصا كاملا لإستعمال عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كوفيد-19 في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضا مشروطا لإستعماله في ماي، وفق ما أفادت شركة "غلعاد" التي تصنّع هذا الدواء. وأعلنت "غلعاد" تلقّيها ترخيصا لإستعمال الدواء الذي يباع تحت إسم "فيكلوري". وأوضحت أنّ ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي. Advertisements وحصلت عقارات أخرى منذ أشهر على تراخيص لكن للإستخدام في الحالات الطارئة فقط. أ ف ب

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كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة ترخّص بشكلٍ كامل لإستخدام عقّار "ريمديسيفير" في علاج "كوفيد-19" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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