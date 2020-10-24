تواصل الاشتباكات في إقليم ناغورني كاراباخ

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ 3 ساعات

تواصلت المواجهات العنيفة بين أرمينيا وأذربيجان مساء الجمعة ، في إقليم إقليم ناغورنو كاراباخ ، وسط جهود أمريكية للوصول إلى هدنة لوقف القتال .

وبعد لقاء جمعه بنظيريه الأذربيجاني جيهون بَيْرَموف والأرمني زُهراب منا تسا كانيان في واشنطن، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أرمينيا وأذربيجان إلى إنهاء أعمال العنف وحماية المدنيّين في إقليم ناغورنو كاراباخ.

كما أكد بومبيو رغبة واشنطن حل النزاع بالطرق السلمية، دون اللجوء إلى القوّة أو التهديد باستعمالها.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن “تقدما طيبا” جار إحرازه بشأن القضية لكنه لم يخض في التفاصيل كما رفض الإفصاح عما إذا كان تحدث مع أي من زعيمي البلدين.

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وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض “نعمل مع أرمينيا. لدينا علاقة طيبة للغاية مع أرمينيا… سنرى ما سيحدث”.

أما وزير الخارجيّة الأذربيجاني فقال في بيان إن باكو ملتزمة بإيجاد حلّ دبلوماسي للنزاع، وعلى استعداد لاستئناف المفاوضات الجدّية بشكل فوري. وطلب بيرموف من بومبيو أن تضع أرمينيا حدّاً لاحتلالها ناغورنو كاراباخ وأن تختار السلام الدائم.

من جهته، اتّهم وزير الخارجية الأرميني باكو بالتسبّب في العنف، كما اتهم تركيا بالتورّط مباشرةً في النزاع عبر الدعم التقني العسكري وإرسال الإرهابيين إلى المنطقة.

وقوض انهيار اتفاقين لوقف إطلاق النار تما بوساطة روسية الآمال في إنهاء القتال الذي اندلع في 27 سبتمبر بسبب الإقليم المتنازع عليه، وهو إقليم منشق يقع في أذربيجان لكن تسيطر عليه أغلبية عرقية أرمينية.

وتريد قوى عالمية منع تحول القتال إلى حرب أوسع تتورط فيها تركيا التي تدعم أذربيجان، وروسيا التي تربطها اتفاقية دفاعية مع أرمينيا.