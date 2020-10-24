شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يجمّد النشاط التجاري في منطقة اليورو والان مع التفاصيل

السبت 24 أكتوبر 2020 انكمش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في أكتوبر غداة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في أنحاء أوروبا مجدداً، وفق ما أفادت شركة «آي إتش إس ماركت» أمس. وتراجع مؤشر «مديري المشتريات» للشهر الثالث على التوالي إلى 49.2 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ 4 شهور مقارنة بـ50.4 نقطة في سبتمبر.

وأفاد كبير خبراء الاقتصاد لدى «آي إتش إس ماركت» كريس وليامسون أن «النشاط التجاري تراجع مجدداً في منطقة اليورو في أكتوبر بينما أُغرق النمو المتسارع في الإنتاج الصناعي بالتراجع المتزايد في قطاع الخدمات وسط تفاقم القلق المرتبط بكوفيد 19».

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