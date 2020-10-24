شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتخطى 2ر42 مليون حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19- أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم بلغ 42 مليون و212 ألفا حول العالم. وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، أسفر كوفيد19- عن مليون و144 ألفا و303 حالة وفاة حول العالم.

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