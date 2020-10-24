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وزير الري المصري الأسبق: تصريحات ترامب ضوء أخضر لضرب سد النهضة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

وزير الري المصري الأسبق: تصريحات ترامب ضوء أخضر لضرب سد النهضة

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تفجير مصر لسد النهضة الإثيوبي تعد ضوءاً أخضر لضربه.

 

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وكتب الوزير الأسبق عبر صفحته على "فيسبوك"، إن ترامب يوضح موقف القيادة المصرية من سد النهضة وعدم قبولها للمطالب الإثيوبية واستعدادها للتدخل العسكري للحفاظ على الأمن المائي.

 

وقال علام: "اعتبر أن ذلك ضوء أخضر من ترامب لمصر لضرب سد النهضة".

 

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تفهمه لموقف مصر بشأن قضية سد النهضة، قائلا: "المصريون سيفجرون السد في نهاية المطاف".

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