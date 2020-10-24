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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الري المصري الأسبق: تصريحات ترامب ضوء أخضر لضرب سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تفجير مصر لسد النهضة الإثيوبي تعد ضوءاً أخضر لضربه.
وكتب الوزير الأسبق عبر صفحته على "فيسبوك"، إن ترامب يوضح موقف القيادة المصرية من سد النهضة وعدم قبولها للمطالب الإثيوبية واستعدادها للتدخل العسكري للحفاظ على الأمن المائي.
وقال علام: "اعتبر أن ذلك ضوء أخضر من ترامب لمصر لضرب سد النهضة".
وأعرب الرئيس الأمريكي عن تفهمه لموقف مصر بشأن قضية سد النهضة، قائلا: "المصريون سيفجرون السد في نهاية المطاف".
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