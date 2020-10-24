الامارات تشيد بجهود الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل للوصول إلى اتفاق سلام تاريخي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، بجهود الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل للوصول إلى اتفاق سلام تاريخي
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، "نأمل أن يكون لإقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي".
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن إقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة.
وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل والسودان إلى توقيع اتفاق سلام، مشيرا إلى أنه خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لاتفاقات السلام مع إسرائيل.
ولاقى الاتفاق ترحيبا عربيا ودوليا حيث عبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن ترحيبه بجهود إقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل.
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