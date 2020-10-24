الكويت تعبر عن استيائها من نشر الرسوم المسيئة للرسول

أعربت الكويت، فجراليوم السبت، عن استيائها البالغ من نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، إن دولة الكویت تابعت باستیاء بالغ استمرار نشر الرسوم المسیئة للرسول (صلى الله علیه وسلم).

وأكدت تأییدھا لبیان منظمة التعاون الإسلامي الذي یعبر عن الأمة الاسلامیة جمعاء وما جاء به من مضامین شاملة رافضة لتلك الاساءات والممارسات.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، استمرار الهجوم المنظم على مشاعر المسلمين بالإساءة إلى الرموز الدينية ولشخص الرسول محمد بن عبدالله (ص).

وحذرت الخارجية الكويتية “من مغبة دعم تلك الاساءات واستمرارھا سواء للادیان السماویة كافة أو الرسل علیھم السلام من قبل بعض الخطابات السیاسیة الرسمیة التي تشعل روح الكراھیة والعداء والعنف وتقوض الجھود التي یبذلھا المجتمع الدولي لوأدھا واشاعھ ثقافة التسامح والسلام بین شعوب العالم”.

Advertisements

كما حذرت من مغبة الاستمرار في دعم ھذه الاساءات والسیاسات التمییزیة التي تربط الاسلام بالارھاب لما تمثلة من “تزییف للواقع وتطاول على تعالیم شریعتنا السمحاء الرافضة للارھاب فضلا عما تمثلھ من اساءه بالغة لمشاعر المسلمین حول العالم”.

والأربعاء، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات صحفية، إن بلاده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” المسيئة للرسول محمد والإسلام.

وخلال الأيام الأخيرة، زادت الضغوط وعمليات الدهم، التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية بفرنسا، على خلفية الحادث.

وكانت مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية قد نشرت 12 رسما كاريكاتوريا مسيئا للنبي محمد عليه السلام، عام 2006، ما أطلق العنان لموجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.