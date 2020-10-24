الناصري بعد الإقصاء المذل للوداد: أعتذر للجماهير وأخطاء ارتكبت في التدبير

وجه سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي، رسالة إلى الجماهير وجميع مكونات فريق الوداد الرياضي، عقب الإقصاء المذل مساء أمس من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، بعد الهزيمة بثلاثة أهداف لواحد في القاهرة أمام الأهلي المصري.

وقال الناصري، “أعرف أن حجم ألم الجمهور كبير جدا بعد الإقصاء في منافسات كأس إفريقيا للأندية، وأعرف أن حجم انتظارات الجمهور الودادي كبيرة دائما، فالوداد خلق لينافس على الألقاب محليا وقاريا، وأن يعتلي منصات التتويج، وأعرف أنه ليس مقبولا أن يخرج الوداد خاوي الوفاض دون لقب هذا الموسم”.

وأضاف، “لابد أن أوجه اعتذارا صريحا لجماهير وداد الأمة، لأننا لم نكن هذا الموسم في مستوى انتظاراته الكبيرة، ولابد من الاعتراف بارتكاب أخطاء في تدبير شؤون الفريق، لم يكن ممكنا تصحيحها في نهاية الموسم، لأننا كنا إزاء موسم استثنائي بكل المقاييس”..

وتابع الناصري، “هناك الكثير من الإجراءات الفعلية التي سنباشرها بداية من الاسبوع المقبل تستهدف هيكلة شاملة لنادي الوداد تقنيا وإداريا وتنظيميا وإعلاميا”.

وختم الرسالة قائلا، “أعاهدكم على العمل خدمة للوداد وشعاره وجمهوره، قد أصيب وقد أخطىء، وإذا لم أوفق فلن أتردد للحظة في مغادرة كرسي رئاسة هذا النادي العظيم والعودة إلى المدرجات وتشجيع الفريق”.