طقس اليوم السبت.. كتل ضبابية محليا خلال الليل والصباح فوق سواحل المحيط الأطلسي

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن تتشكل كتل ضبابية محليا خلال الليل والصباح فوق سواحل المحيط الأطلسي.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا في المنطقة الشرقية مع احتمال نزول قطرات مطرية، كما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالجنوب-الشرقي والجنوب وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي أو الشرقي بالجنوب، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي ومن الشمال إلى متقلبة الاتجاه في باقي المناطق.

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وستتراوح الحرارة الدنيا، ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات ووالماس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و16 درجة بالسايس، وشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وبمنطقة طنجة، وبالجنوب الشرقي، وما بين 16 و22 درجة بسوس، والأقاليم الجنوبية للمملكة، وقرب السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بمنطقة طنجة،و الواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 21 و26 درجة بهضاب الفوسفاط، ووالماس، وبالسهول، وسوس، والجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، وسواحل المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 26 و31 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الداخلة والكويرة، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل.