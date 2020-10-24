الإمارات العربية تجدد التأكيد على دعمها لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للممكلة

جددت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على دعمها لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة.

وقال ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة أمام اللجنة، إن “بلادي تجدد التأكيد على موقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد، تدعم بلادي مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية سنة 2007، والتي وصفها مجلس الأمن الدولي بالجادة وذات المصداقية”.

وأكد أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي “تمثل حلا مهما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات هذه المنظمة، مع الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

وأشاد الدبلوماسي الإماراتي ب”الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية لتحسين الظروف المعيشية لساكنة الصحراء المغربية، لاسيما في سياق وباء كوفيد -19″.

كما نوه بعقد المائدتين المستديرتين حول قضية الصحراء المغربية في عامي 2018 و 2019، داعيا إلى مواصلة دعم العملية السياسية التي انطلقت سنة 2007، تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي.