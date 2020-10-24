بايدن يتعهد بتوفير لقاح مجاني للجميع ضد كورونا حال فوزه في الانتخابات

السبت 24 أكتوبر 2020

تعهّد المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن الجمعة بتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد مجانا "للجميع" في إطار خطته الوطنية لمكافحة الوباء، وذلك في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.



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وأكد في خطاب استعرض فيه خطته لمكافحة الفيروس قبل 11 يوما من موعد الانتخابات أنه "حال توفر لقاح آمن وفعّال، فإنه يجب أن يتاح مجانا للجميع، سواء كان لديهم تأمين أم لا".

وكان الرئيس دونالد ترامب، المتخلف عن منافسه في نتائج استطلاعات الرأي، أكد بدوره أن اللقاح يجب أن يوفر مجانا.