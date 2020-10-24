شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز حزبه بالانتخابات .. الرئيس البوليفي السابق يغادر الأرجنتين إلى فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت تيلام إن موراليس الذي يعيش في الأرجنتين منذ استقالته وسط احتجاجات في نوفمبر من العام الماضي غادر على متن طائرة رسمية تابعة للحكومة الفنزويلية بعد ظهر الجمعة متوجها إلى كاراكاس.
ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأرجنتينية ولم يرد ممثلو موراليس على طلبات للتعليق.
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