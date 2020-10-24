شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى .. إصابات كورونا تتجاوز 15 ألفا في التشيك والان نبدء بالتفاصيل
سجلت التشيك 15252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، يوم الجمعة، وهو أعلى عدد إصابات يومي بالبلد الذي يشهد حاليا أسرع وتيرة لانتشار العدوى في أوروبا.
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 238323 حالة في البلاد التي يقطنها 10.7 مليون نسمة. كما سجلت 126 وفاة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي إلى 1971.
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