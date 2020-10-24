شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال الوزير "خضع الرئيس أمس لفحص فيروس كورونا وأظهرت النتيجة أنه مصاب بالفيروس. الرئيس بخير ونحن على اتصال دائم بالخدمات الطبية".
تأتي إصابة دودا في وقت تشهد فيه البلاد زيادة في انتشار العدوى إذ سجلت الإصابات اليومية مستوى قياسيا تجاوز 13600 حالة يوم الجمعة.
وفرضت السلطات قيودا جديدة لكبح انتشار الفيروس اعتبارا من السبت تشمل إغلاق المطاعم والحانات لمدة أسبوعين. وأعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة تسجيل 153 وفاة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي إلى 4172.
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