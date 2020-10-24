اخبار العالم

إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس بولندا بفيروس والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير شؤون الرئاسة في بولندا، بواجيه سبيهالسكي، في تغريدة على تويتر اليوم السبت، إن الفحوص أظهرت إصابة رئيس البلاد آندريه دودا بفيروس كورونا لكنه أكد أنه في حالة جيدة.

وقال الوزير "خضع الرئيس أمس لفحص فيروس كورونا وأظهرت النتيجة أنه مصاب بالفيروس. الرئيس بخير ونحن على اتصال دائم بالخدمات الطبية".

تأتي إصابة دودا في وقت تشهد فيه البلاد زيادة في انتشار العدوى إذ سجلت الإصابات اليومية مستوى قياسيا تجاوز 13600 حالة يوم الجمعة.

وفرضت السلطات قيودا جديدة لكبح انتشار الفيروس اعتبارا من السبت تشمل إغلاق المطاعم والحانات لمدة أسبوعين. وأعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة تسجيل 153 وفاة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي إلى 4172.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا