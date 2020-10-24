شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات حاشدة ترفض إغلاق نابولي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أن المتظاهرين رددوا هتافات وساروا أمام مقر حكومة إقليم كامبانيا الذي يضم مدينة نابولي وألقوا الألعاب النارية وأشعلوا قنابل الدخان، مضيفة أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.
وأعلن فينسينزو دي لوكا، رئيس إقليم كامبانيا، يوم الجمعة، أن الإقليم سيدخل في إغلاق بسبب الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس كورونا.
وسجل إقليم كامبانيا 2280 حالة يوم الجمعة، حسبما قال دي لوكا في حدث مباشر على فيسبوك، بزيادة قدرها 50 بالمئة تقريبا عن 1541 حالة تم تسجيلها يوم الخميس.
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