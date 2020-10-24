قائد عمليات البصرة يصدر توجيهات بشأن التعامل مع المتظاهرين

أصدر قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، السبت، توجيهات الأجهزة الأمنية العاملة ضمن قاطع عملياته، بشأن التعامل مع المتظاهرين، مشدداً على منع استخدام الأسلحة النارية "تحت أي ذريعة كانت". يتبع...

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