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الاستخبارات تعلن القبض على 'آمر مفرزة ولاية شمال بغداد'

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، إلقاء القبض على ما يسمى بـ"آمر مفرزة ولاية شمال بغداد" بعملية مشتركة مع أسايش أربيل.
وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال تنسيق العمل الاستخباري وتسخير المصاد، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع قوات الأسايش في أربيل القبض على أحد الإرهابيين البارزين والمكنى (ابو نايف)".

وأضافت أن المعتقل، "مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي شغل عدة مناصب (امني - آمر مفرزة - مسؤول مشاجب) بما يسمى ولاية شمال بغداد".

وتابعت الوكالة أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية ونفذ عدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين بمناطق متفرقة من شمال بغداد".

وأشارت إلى أنه "تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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