الاستخبارات تعلن القبض على 'آمر مفرزة ولاية شمال بغداد'

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، إلقاء القبض على ما يسمى بـ"آمر مفرزة ولاية شمال بغداد" بعملية مشتركة مع أسايش أربيل.
وأضافت أن المعتقل، "مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي شغل عدة مناصب (امني - آمر مفرزة - مسؤول مشاجب) بما يسمى ولاية شمال بغداد".
وتابعت الوكالة أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية ونفذ عدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين بمناطق متفرقة من شمال بغداد".
وأشارت إلى أنه "تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
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