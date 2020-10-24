العراق يجري مشاورات مع 'توتال' لاستثمار الغاز في غرب بغداد والبصرة

أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، السبت، عن اجراء مشاورات مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز في غرب بغداد والبصرة، فيما أشار إلى أن الوزارة وقعت مع إحدى الشركات اليابانية لإنشاء مصفاة معقدة.

وقال اسماعيل بعد اختتام الجولة الاوربية للوفد الحكومي التي شملت كل من المانيا الاتحادية وفرنسا والمملكة المتحدة، بحسب بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه من "الضروري التعجيل في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في قطاعات الغاز والصناعات البتروكيماوية والطاقة المستدامة ، والاعتماد على التقنيات الحديثة ، وتوفير فرص التدريب المتقدمة للعاملين في القطاع النفطي".



واضاف "أننا لمسنا من الشركات النفطية التي تباحثنا معها ثقة المستثمرين الكبار بقطاع الطاقة العراقي ورغبتهم بتوسيع وتنويع وزيادة افاق التعاون ، وخصوصاً شركات (BP)، وأكسون موبيل ، وايني ، وكاز بروم وغيرها ، فضلاً عن أجراء مشاورات مهمة مع شركة توتال الفرنسية حول الاستثمار في مشاريع قطاع الغاز أحدهما يقع الى الغرب من بغداد والأخر في البصرة"، معربا عن امله في "التوصل قريباً الى الاتفاق بشأن ذلك".



واشار عبد الجبار الى أن "الوزارة وقعت عقداً مهماً مع احدى الشركات اليابانية مؤخراً لانشاء مصفاة معقدة ، وهو المشروع الاول من نوعه في العراق حيث يسهم في تحويل مخلفات الوقود الى منتجات بيضاء عالية الجودة ، كذلك سيتم الاحتفال قريباً بالاعلان عن تعجيل واختزال خطط أستثمار الغاز المصاحب في شركة غاز البصرة وستكون علامة فارقة في هذا القطاع"، مضيفاً أن "الفترة القادمة سوف تشهد افتتاح اكبر مركز تأهيلي في محافظة البصرة لبناء وأعداد القدرات الوطنية في قطاع النفط والطاقة" .