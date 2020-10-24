عزل رئيس وزراء بلغاريا.. كورونا تنجح حيث فشلت المظاهرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا أن رئيس الوزراء بويكو بوريسوف وثلاثة وزراء من حكومته سيدخلون عزلا صحيا.

جاء ذلك بعد مخالطة رئيس الوزراء والوزراء نائب وزير أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.



ويأتي العزل الصحي لرئيس الوزراء وسط تظاهر آلاف البلغاريين في العاصمة صوفيا، للمطالبة باستقالة الحكومة، جراء تقاعسها في مواجهة الفساد.

وكان بوريسوف قد صرح،الجمعة، بأنه سيبدأ عزلا صحيا ذاتيا بعد أن تم إبلاغه بإصابة نائب وزير البناء بكورونا.

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وقال بوريسوف إن نتيجة اختبار كورونا التي أجراها في وقت سابق الجمعة جاءت سلبية قبل اجتماعه في صوفيا مع كيث كراش ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة.





وكتب بوريسوف على فيسبوك "أنا في انتظار أوامر السلطات الصحية وحتى ذلك الحين سأظل في عزل ذاتي. آخر مرة اتصلت به منذ خمسة أيام".

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلغاريا منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول وسجلت الجمعة عددا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بلغ 1595 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34930 بما في ذلك 1064 حالة وفاة.