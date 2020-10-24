ولي عهد أبوظبي: الإمارات شريك أساسي في حماية أطفال العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أن الإمارات شريك أساسي في حماية أطفال العالم من شلل الأطفال.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "في اليوم العالمي لشلل الأطفال.. نحيي الأبطال العاملين في الخطوط الأمامية الذين يواصلون مهامهم رغم التحديات التي تفرضها جائحة كورونا".

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وأضاف: "بتضافر الجهود ودعم المبادرات العالمية.. سنتمكن من القضاء على شلل الأطفال.. الإمارات شريك أساسي في حماية أطفال العالم من هذا المرض".

وتقدم الإمارات منذ عام 2014، الكثير من مواردها وخبراتها ميدانياً في باكستان من خلال حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال؛ حيث وفرت أمصال التطعيم والمساعدات إلى المناطق النائية هناك، والتي كان يتعذر الوصول إليها في السابق.

ولطالما مارست الإمارات دوراً رائداً في مكافحة انتشار مرض شلل الأطفال على الصعيد الدولي مستلهمة في ذلك الأسس والمُثل التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث ساهمت بالتعاون مع شركائها بفعالية في الجهود الدولية في هذا الصدد.