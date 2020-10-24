شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت مصر امس 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر حالات وفاة نزولا من 177 إصابة و11 وفاة يوم الخميس.



وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 106230 حالة من ضمنهم 98713 حالة تم شفاؤها، و6176 حالة وفاة".

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