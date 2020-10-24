المغرب.. حظر تجول ليلي في 3 مدن لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قررت السلطات المغربية مساء الجمعة تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا في منطقة الدار البيضاء الكبرى وكذلك مدينتا برشيد وبنسليمان القريبتين ابتداء من يوم الأحد ولمدة أربعة أسابيع بسبب تفشي وباء كوفيد-19.



وقال بيان للحكومة المغربية إن هذه التدابير "تتعلق بمنع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية أو مهنية".

Advertisements

كما قررت السلطات أيضا إغلاق الملاعب الرياضية والمتنزهات مع إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر بحلول الساعة الثامنة مساء، وكذلك وقف وسائل النقل العام بحلول الساعة التاسعة مساء وتشجيع العمل عن بعد.

وسجل المغرب اليوم 3685 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 4151 حالة أمس الخميس والتي اعتبرت الأعلى على الإطلاق منذ ظهور أول حالة بالبلاد في الثاني من مارس.

وتضم منطقة الدار البيضاء أكبر عدد من الإصابات إذ سجلت اليوم 1673 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات في المغرب 190416 بينما بلغ إجمالي الوفيات 3205 بعد تسجيل 73 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.