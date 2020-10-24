الطماطم عند 5 جنيهات للكيلو.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد: استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة. ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور. أسعار الخضروات: الطماطم بين 2 و 5 جنيه. البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه. البصل بين 3 و5 جنيهات. الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه. الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه. الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات. الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات. Advertisements الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات. الخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات. البامية بين 12 و18 جنيها. أسعار الفاكهة: البرتقال البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها. البرتقال السكري بين 6 جنيهات و11 جنيها. الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات. الرمان بين 3 و4 جنيهات. الجوافة بين 3 و6 جنيهات. البطيخ بين 12 و18 جنيها. البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.

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