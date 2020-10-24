"عمليات الأقصر": جميع اللجان فتحت في موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، فتح وانتظام أعمال كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وتباشر غرفة عمليات المحافظة الرئيسية أعمالها على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها، لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه، وجرى ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات لمواجهة أي طوارئ.

وتهيب محافظة الأقصر بالناخبين، بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.