ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم السبت، 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في منزل بمركز دار السلام جنوبي المحافظة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بورود بلاغ من الأهالي بتنقيب "سمير. و" 56 عامًا مزارع، ويقيم دائرة المركز بحثًا عن الآثار بمنزله.

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جرى ضبط مالك المنزل المذكور وكل من "قابيل. س" 57 عامًا عامل، "جمال. ع" 55 عامًا عامل، "أيمن. أ" 34 عامًا عامل، "رجب. أ" 32 عامًا عامل ويقيمون دائرة المركز.

وبمعاينة المكان تبين وجود حفرتين بقطر 2 متر وبعمق 6 متر، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.